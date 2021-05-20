РИАМО - 20 мая. В Москве сотрудники полиции ищут молодых людей, обсуждавших план нападения на одно из столичных учебных заведений, передает ТАСС.

По данным источника, молодые люди в районе Очаково-Матвеевское обсуждали в автобусе план атаки на школу.

«Их разговор услышал подросток, он сообщил об этом в полицию. При себе у молодых людей была кобура от пистолета», – сказал источник в правоохранительных органах.

Ранее в Москве усилили меры безопасности в связи со стрельбой в казанской школе, которая произошла 11 мая. В результате произошедшего девять человек погибли, еще около 30 получили ранения.

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