РИАМО - 20 мая. В Москве сотрудники полиции ищут молодых людей, обсуждавших план нападения на одно из столичных учебных заведений, передает ТАСС.
По данным источника, молодые люди в районе Очаково-Матвеевское обсуждали в автобусе план атаки на школу.
Ранее в Москве усилили меры безопасности в связи со стрельбой в казанской школе, которая произошла 11 мая. В результате произошедшего девять человек погибли, еще около 30 получили ранения.
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