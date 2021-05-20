РИАМО - 20 мая. В Подмосковье в 2021 году благоустроят более 60 зон отдыха, в их числе набережные, центры городов, парки и лесопарковые зоны, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Все общественные территории и парки, которые будут благоустроены, мы нанесли на онлайн-карту, которую можно смотреть на сайте министерства благоустройства, на «Доброделе», - сказал Хайкин.

Он отметил, что будут благоустроены 10 набережных, 19 центров городов, 25 парков и 8 лесопарковых зон.

«На 411 территориях будет заменен асфальт во дворах, площадь ямочного ремонта составит 743 тысячи квадратных метров», - уточнил Хайкин.

Также планируется установить 342 объекта по программе «Светлый город», установить 229 игровых площадок, благоустроить 11 территорий у МЦД и железнодорожных станций, добавил Хайкин.

«В семи городах будут заменены заборы. На 621 территории будут благоустроены «народные тропы», - заключил Хайкин.

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