РИАМО - 20 мая. Покупателям следует внимательно осмотреть клубнику и покупать только те упаковки, где нет зеленоватых ягод, сообщил агроном Михаил Воробьев.

«Производители иногда собирают ягоды существенно недозрелыми. Они надеются, что в процессе транспортировки и хранения клубника дойдет до нужной кондиции. Естественно, у такой клубники и вкус, и аромат недотягивают до уровня, который должен быть», – сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

Специалист посоветовал при возможности продегустировать клубнику, но необходимо помнить, что предварительно ягоду следует вымыть.

«Если вы отправляетесь на рынок за большим количеством клубники, то надо взять с собой бутылочку воды. Следует аккуратно помыть ягоду, которую вам, скорее всего, предложат в качестве дегустации товара», - подчеркнул агроном.

Он отметил, что на ягоде могут быть болезнетворные бактерии, которые нужно смыть водой.

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