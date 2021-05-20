РИАМО - 20 мая. В Алексеевском районе столицы начали строить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, он будет относиться к школе-интернату №1 на улице 3-й Мытищинской, владение 5, строение 1, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

В школе-интернате занимаются обучением и реабилитацией слепых. На данный момент перед строительством ФОКа там обустраивают бытовой городок и временные дороги.

«Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году. Открытие современного ФОКа с бассейном позволит детям сразу после занятий посещать спортивно-оздоровительные секции», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что двухэтажный комплекс расположится на площади в 4,3 тыс. кв. м. Со школой-интернатом его соединит надземный переход.

«О важности строительства таких объектов неоднократно упоминал мэр Москвы Сергей Собянин. В 2017 году школа отметила 135-летие. Среди выпускников много выдающихся людей, в том числе мастера спорта, чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы, Паралимпийских игр», — рассказал Загрутдинов.

На первом этаже разместится бассейн, на втором - большой футбольный зал. Подземный этаж будет отведен под технические помещения.

Ранее Собянин осмотрел новый специализированный спортивный комплекс для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Коломенском проезде. Он отметил, что в городе создают много спортивных сооружений. За последние годы построено около 145 крупных спортивных объектов: бассейны, ледовые арены, футбольные поля и прочее.

«Но достаточно много людей с ограниченными возможностями, для которых нужны специальные требования к таким спортивным сооружениям. Здесь как раз такой спортивный объект создан, который поможет и спортсменам-инвалидам, которые занимаются на регулярной основе, и всем желающим москвичам, у которых ограничены возможности - на самом деле, как говорят, у них безграничные возможности, - заниматься и плаванием, и баскетболом, волейболом, на тренажерах», – добавил Собянин.