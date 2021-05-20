РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Жители деревни Жарково в подмосковном Подольске выбрали новую старосту, ей стала Оксана Беспалова, сообщил начальник теротдела «Дубровицкий» Валерий Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В деревне Жарково 19 мая состоялась встреча жителей по вопросу выбора старосты. Большинством голосов была поддержана кандидатура Оксаны Беспаловой.

Также в ходе собрания были подняты вопросы строительства детской спортивной площадки, воркаута, линий уличного освещения (где они отсутствуют), борьбы с борщевиком Сосновского, окоса травы вдоль дороги по улице Набережная от д. 1 до д. 37, опиловки деревьев.

Встреча прошла в деловой, конструктивной обстановке.