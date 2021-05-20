РИАМО - 20 мая. В связи с грозой, ветром и проливным дождем, которые прогнозируются в Подмосковье, на территории обслуживания сетей АО «Мособлэнерго» введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями вводится режим повышенной готовности», – сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Пока действует режим, на дежурство привлекаются 218 бригад. Компания располагает 764 единицами спецтехники, среди которых 68 передвижных дизельных электростанций суммарной мощностью 14 МВт.

Работа оборудования подстанций находится на постоянном контроле, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий. Кроме того, энергетические компании информационно взаимодействуют с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти, местного самоуправления, а также метеослужбами Гидрометцентра.

На текущий момент момент ПАО «Россети Московский регион» продолжает действовать в штатном режиме. Филиалы компании могут перейти на РПГ в любое время.

Жители всегда могут обратиться по номеру «Светлой линии»:​ 8-800-700-40-70​, которая работает круглые сутки. Для того, чтобы сообщить о том, что электрическая энергия отключилась или о повреждениях на энергообъектах, нужно звонить в контакт-центр АО «Мособлэнерго» по телефону: 8 (495) 99-500-99.

Информацию об аварийных отключениях нужно сообщать в единую диспетчерскую службу муниципалитета.

Как обезопасить себя во время грозы>>