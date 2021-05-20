РИАМО - 20 мая. За последние сутки в Москве медики вылечили еще 2877 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

С начала пандемии в столице удалось поправиться уже 1 035 739 пациентам.

Также за сутки в мегаполисе выявили еще 3312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В столичные больницы отправлены 1106 инфицированных.

Кроме того, за сутки умерло 55 зараженных коронавирусом. У всех была диагностирована пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

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