РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства двух многоквартирных домов на Силикатной улице в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
На объекте уже ведутся подготовительные работы. Согласно проекту, всего планируется построить шесть многоквартирных домов, общая площадь которых составит более 84 тыс. кв м.
В самом высоком здании будет 16 этажей. Внутри будет находиться 1275 квартир. Первый дом планируют построить уже в 2023 году.
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