РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства двух многоквартирных домов на Силикатной улице в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На объекте уже ведутся подготовительные работы. Согласно проекту, всего планируется построить шесть многоквартирных домов, общая площадь которых составит более 84 тыс. кв м.

«Застройщиком выступает ООО «СЗ «Самолет-Мытищи». Объекты взяты на контроль Главгосстройнадзора. Назначен ответственный инспектор и утвержден график проверок, первая стартует 5 июля», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

В самом высоком здании будет 16 этажей. Внутри будет находиться 1275 квартир. Первый дом планируют построить уже в 2023 году.