РИАМО - 20 мая. В стране необходимо наращивать объемы диспансеризации граждан, которая была временно приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

«Диспансеризация, которую мы, к сожалению, приостановили в прошлом году, однозначно должна быть компенсирована возрастанием объемов в 2021 году», - сказал Мурашко на Московском международном онкологическом форуме.

Он отметил, что это необходимо для ранней выявляемости заболеваний и их своевременного лечения.

Первый Московский между­народный онколо­гический форум открылся в четверг. Два дня на форуме будут обсуждать вопрос онкологии и работать над решением проблем в области онкологии. Там пройдет свыше 90 дискуссий и экспертных сессий.

Врач рассказала, какая категория россиян реже всего проходит диспансеризацию>>