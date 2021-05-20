РИАМО - 20 мая. В стране необходимо наращивать объемы диспансеризации граждан, которая была временно приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
Он отметил, что это необходимо для ранней выявляемости заболеваний и их своевременного лечения.
Первый Московский международный онкологический форум открылся в четверг. Два дня на форуме будут обсуждать вопрос онкологии и работать над решением проблем в области онкологии. Там пройдет свыше 90 дискуссий и экспертных сессий.
Врач рассказала, какая категория россиян реже всего проходит диспансеризацию>>
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