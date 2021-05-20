РИАМО - 20 мая. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова считает необходимым ввести финансовую ответственность для тех людей, которые не заботятся о своем здоровье.
Она подчеркнула, что данные меры помогут обезопасить граждан.
Первый Московский международный онкологический форум открылся в четверг. В рамках форума эксперты, врачи, представители власти и медицинских организаций обсудят вопросы в области онкологии и познакомятся с опытом столицы в этой сфере.
В течение двух дней состоятся более 90 дискуссий и экспертных сессий по 17 направлениям онкологии, а также открытые лекции и выставка.
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