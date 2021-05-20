РИАМО - 20 мая. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова считает необходимым ввести финансовую ответственность для тех людей, которые не заботятся о своем здоровье.

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично какую-то, в том числе финансовую, ответственность он должен нести», - сказала Ракова в ходе Московского онкологического форума.

Она подчеркнула, что данные меры помогут обезопасить граждан.

Первый Московский между­народный онколо­гический форум открылся в четверг. В рамках форума эксперты, врачи, представители власти и медицинских организаций обсудят вопросы в области онкологии и познакомятся с опытом столицы в этой сфере.

В течение двух дней состоятся более 90 дискуссий и экспертных сессий по 17 направлениям онкологии, а также открытые лекции и выставка.