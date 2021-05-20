РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. В подмосковном Подольске в 2020 году два воспитателя получили сертификаты на жилищные субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека» госпрограммы «Жилище», сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Больше 15 лет Светлана Лагушкина посвятила работе в дошкольных учреждениях Московской области, с 2014 года трудится воспитателем в детском саду №13 «Теремок». Благодаря сертификату Светлана Владимировна вместе с сыном встретили 2021 год в новой двухкомнатной квартире», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Подпрограмма «Социальная ипотека» работает в Подмосковье пять лет. В настоящее время Московская область – единственный регион в России, где осуществляется такого рода поддержка воспитателей, учителей, врачей и работников других не менее важных профессий.

Пестов также отметил, что получить льготу могут воспитатели, имеющие педагогический стаж работы в России не менее пяти лет, в том числе не менее трех в Подмосковье, а также не имеющие в собственности жилье в Московской области. Подробную информацию о программе можно найти на сайте правительства Московской области.