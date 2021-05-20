РИАМО - 20 мая. В настоящее время в Москве продолжается модернизация службы онкологической помощи, в городе строится около 100 тыс. кв м новых медицинских корпусов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня в стройке находится около 100 тысяч квадратных метров новых корпусов, целый ряд действующих, морально-устаревших блоков больниц и амбулаторных центров находится в реконструкции», – сказал Собянин в ходе Московского международного онкологического форума-2021.

По его словам, закуплено более 2 тыс. единиц технологического оборудования, а также сотни единиц тяжелого диагностического лечебного оборудования.

Градоначальник добавил, что важнейшим звеном здравоохранения стали морфологические лаборатории, позволяющие делать точные диагнозы и терапию. Все это значительно улучшило качество лечения пациентов в столице.