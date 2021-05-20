РИАМО - 20 мая. В настоящее время в Москве продолжается модернизация службы онкологической помощи, в городе строится около 100 тыс. кв м новых медицинских корпусов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, закуплено более 2 тыс. единиц технологического оборудования, а также сотни единиц тяжелого диагностического лечебного оборудования.
Градоначальник добавил, что важнейшим звеном здравоохранения стали морфологические лаборатории, позволяющие делать точные диагнозы и терапию. Все это значительно улучшило качество лечения пациентов в столице.
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