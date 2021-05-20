РИАМО - 20 мая. За минувшие сутки в столице подтвердили 3312 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в мегаполисе зарегистрировано 1 148 508 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

В мегаполисе продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Использование средств индивидуальной защиты является важным условием пребывания горожан в общественных местах.

Кроме того, все москвичи могут привиться от Covid-19. Это можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

За последние сутки в РФ было выявлено 9232 новых случая Covid-19, скончались 396 пациентов, врачи вылечили 9983 человека.

В стране с начала пандемии зафиксировано 4 974 908 случаев коронавируса, умер 117 361 человек, выздоровели 4 591 770 пациентов.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>