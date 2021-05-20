РИАМО - 20 мая. Несмотря на пандемию коронавируса, объем госпитализации онкологических больных увеличился на 30% в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что данные показатели доказывают, что столичная система здравоохранения справилась с вызовами коронавируса.
В четверг в столице началась работа первого Московского международного онкологического форума.
Два дня эксперты, практикующие врачи, представители власти и медорганизаций будут обсуждать и работать над решением проблем в области онкологии. Кроме того, в рамках форума медики познакомятся с передовым опытом организации онкологической помощи в Москве.
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