РИАМО - 20 мая. Несмотря на пандемию коронавируса, объем госпитализации онкологических больных увеличился на 30% в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За прошедший год объем госпитализации лучевой терапии, химиотерапии не уменьшился в Москве, а, наоборот, значительно увеличился. Объем госпитализации онкологических больных увеличился на 30%», - сказал Собянин на открытии Московского онкологического форума.

Он отметил, что данные показатели доказывают, что столичная система здравоохранения справилась с вызовами коронавируса.

В четверг в столице началась работа первого Московского между­народного онколо­гического форума.

Два дня эксперты, практикующие врачи, представители власти и медорганизаций будут обсуждать и работать над решением проблем в области онкологии. Кроме того, в рамках форума медики познакомятся с передовым опытом организации онколо­гической помощи в Москве.

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