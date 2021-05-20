РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. Строительство двух многоквартирных жилых домов завершилось в поселке Отрадное подмосковного Красногорска, объекты получили ЗОС, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Общая площадь двух 17-этажных домов - более 24 тыс. кв м. Внутри расположено 270 квартир.

«Строительство объекта велось в графике. По результатам проверки в Главгосстройнадзоре Московской области было принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии», - сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Кроме того, в состав многофункционального комплекса входит общественный центр и подземный паркинг на 172 машино-места.

Актуальную информацию о ходе строительства объектов можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».