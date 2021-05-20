РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 мая. В Королеве начали реставрировать мозаики на улице Кирова, четыре полотна будут обновлены, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
Четыре мозаики на улице Кирова расположены на зданиях, несущих социальную нагрузку, там располагаются библиотека, магазины, банк и прочие общественные организации. Здесь мозаики посвящены культуре, спорту и искусству.
Дмитрий Летов и Ульяна Маринина являются художниками-мозаичистами и членами Международного союза мозаичистов. Восстанавливать четыре мозаики в Королеве они будут бесплатно.
Реставрация проводится в рамках проекта «Культурный субботник» при поддержке городского комитета КПРФ.
На реставрацию одной мозаики может уйти от одной до двух недель в зависимости от состояния полотна и погоды.
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