РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 мая. В Королеве начали реставрировать мозаики на улице Кирова, четыре полотна будут обновлены, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Четыре мозаики на улице Кирова расположены на зданиях, несущих социальную нагрузку, там располагаются библиотека, магазины, банк и прочие общественные организации. Здесь мозаики посвящены культуре, спорту и искусству.

Дмитрий Летов и Ульяна Маринина являются художниками-мозаичистами и членами Международного союза мозаичистов. Восстанавливать четыре мозаики в Королеве они будут бесплатно.

«Мы с супругой являемся коренными жителями города, и занимаемся мозаикой профессионально. Мы реставрируем мозаики по всему миру, приняли решение помочь сохранить мозаики в родном Королеве», - сказал Летов.

Реставрация проводится в рамках проекта «Культурный субботник» при поддержке городского комитета КПРФ.

На реставрацию одной мозаики может уйти от одной до двух недель в зависимости от состояния полотна и погоды.