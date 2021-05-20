РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. На контейнерной площадке «Мегабак» в городском округе Люберцы для школьников провели экологический урок о раздельном сборе отходов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Учащиеся 4-х классов школы №14 поселка Томилино во время экоурока узнали, какие отходы можно принести на пункт «Мегабак» и как их правильно подготовить к сдаче и дальнейшей переработке. Частью урока стала виртуальная экскурсия на крупнейший в Европе комплекс по переработке отходов «Восток», куда на сортировку поступают отходы с территории Воскресенского кластера», - сказал Ружицкий.

Школьники узнали не только про оборудование и технологии КПО «Восток», но и о системе раздельного сбора мусора в Подмосковье, простых правилах домашней сортировки и сокращения отходов. Им рассказали, что, к примеру, из семи пластиковых бутылок можно изготовить футболку, из 20 - флисовую куртку.

Также школьники проверили свои знания в эковикторине. Победители получили тематические призы от регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» - кепки, экосумки и футболки.

«Мегабак» работает по адресу: поселок Томилино, улица Гаршина, возле дома 9/11. Здесь можно сдать отходы по 13 фракциям: алюминий, пластик, пленка, бумага, картон, стекло, бытовая техника, опасные отходы – батарейки, лампы, а также крупногабаритные и органические отходы. В отдельный бункер можно утилизировать автопокрышки.