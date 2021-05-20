РИАМО - 20 мая. Правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых в хищении около 1,5 млн рублей у пенсионеров на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Заявление в полицию написала 84-летняя жительница Истры. Она рассказала, что неизвестная женщина из ее дома похитила 1,2 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали двух подозреваемых - 22-летнюю уроженку ближнего зарубежья и 42-летнего уроженца Рязанской области.

«Установлено, что злоумышленница подошла на улице в селе Павловская Слобода к заявительнице, представилась якобы сотрудником социальной службы и сказала, что женщине полагается надбавка к пенсии в размере 6 тыс. рублей. Вместе они зашли в дом к пенсионерке, находясь на кухне, мошенница достала две купюры номиналом 5 тыс. рублей и попросила сдачу», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Пожилая женщина достала из своего тайника, находящегося в одной из комнат, свои накопления, отсчитала 4 тыс. рублей и передала их незнакомке.

Затем гостья отвлекла внимание хозяйки, похитила все ее сбережения и скрылась с места происшествия на автомобиле, в котором ее поджидал сообщник.

Выяснилось, что с помощью такой же схемы злоумышленники украли накопления других пенсионеров из Сергиево-Посадского городского округа. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Общий ущерб от трех преступлений составил около 1,5 млн рублей. Подозреваемые находятся под стражей.