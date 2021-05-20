РИАМО - 20 мая. Депутаты Мособлдумы приняли в четверг закон, который распространят требования к соблюдению тишины в новостройках на период сразу после ввода их в эксплуатацию и до постановки на кадастровый учет, передает корреспондент РИАМО.

Проект закона Московской области был разработан в связи с поступившими в Московскую областную думу обращениями граждан. До этого требования по соблюдению тишины не распространялись на новостройки, которые еще не поставили на кадастровый учет, а таких домов в регионе более 160, уточняется в пояснительной записке к документу.

«Проектом закона предлагается распространить режим тишины, установленный для новостроек, еще и на период от ввода дома в эксплуатацию до его постановки на кадастровый учет», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый, представляя законопроект.

В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта закона позволит обеспечить надлежащую защиту прав граждан, заселившихся в новостройки, в случае задержки постановки многоквартирного дома на кадастровый учет и избежать бесконтрольного проведения ремонтных работ и работ по переустройству (перепланировке), связанных с шумом.

Проект закона Московской области «О внесении изменения в закон Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

На сегодняшний день проводить шумные ремонтные работы в жилом многоквартирном доме в регионе можно с 9 до 13 часов и с 15 до 19 часов в будние дни, в субботу — с 10 до 13 часов и с 15 до 19 часов. В воскресенье и в праздничные дни проводить шумные работы запрещено.

Для домов-новостроек после их постановки на кадастровый учет действует смягченный режим проведения шумных работ. Так, шуметь можно с 8 до 13 часов и с 15 до 21 часа в будние дни, а еще с 10 до 13 и с 15 до 22 часов в выходные.

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