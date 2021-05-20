РИАМО - 20 мая. Девочку, которую нашли в мусорке в Подмосковье, усыновят, а ее мать лишат родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Мать малышки из Тамбовской области. Она родила ребенка дома, завернула дочь в тряпки и бросила на мусорку. Благодаря бдительному дворнику девочка не оказалась в контейнере. Малышку назвали Ирой, она здорова. Известно, что у женщины есть еще один ребенок.

«Хочу сказать большое спасибо всем, кто откликнулся на историю с Иринкой. Спасибо за добрые слова, отзывчивость и готовность стать для малышки мамой. Мать будет лишена родительских прав. Девочка будет усыновлена», - написала Мишонова в своем Instagram-аккаунте.

Она пояснила, что семью для девочки подберет опека из числа тех людей, которые находятся в базе на усыновление.

По ее словам, за шесть лет существования бэби-бокса в Люберцах было спасено 56 малышей. Большинство из них усыновили, также три ребенка вернулись в родную семью.

«Знаете, у меня столько всего уже случалось за эти годы, но привыкнуть к этому невозможно. Каждый раз - это испытание для сердца: вынести, принять, не разрыдаться от жалости и не сойти с ума от несправедливости», - добавила Мишонова.