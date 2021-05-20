РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. В Мособлархитектуре одобрили проект дилерского центра на Рязанском шоссе в городском округе Люберцы, в комплексе разместятся автосалон, станция технического обслуживания, складские и административные помещения, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислава Гордиенко, здание дилерского центра будет трехэтажным. Площадь застройки составит 2 520 кв м, общая площадь объекта – порядка 3,9 тыс. кв м. Проект предусматривает комплексное благоустройство участка с устройством проездов и пешеходных дорожек, автостоянки на газонных решетках и озеленения.

Главным фасадом с витражным остеклением автосалона объект будет развернут в сторону Рязанского шоссе. Композиционно он представляет собой два смежных прямоугольных в плане объема: в основном будут расположены магазин с клиентской зоной, администрация, рабочие и технические помещения. Объем ремонтного цеха расположен за основной частью здания в глубине участка.

Внешний вид здания формируют большие витражные поверхности со вставками композитных панелей под кортеновую сталь, создающими разнообразный фасадный ритм. Частью композиции станут специальные металлические конструкции для размещения рекламы с наименованиями брендов. В уровне первого этажа в сторону Рязанского шоссе размещены остекленные подъемные въездные ворота для выставочных автомобилей. Фасадное решение ремонтного цеха над рядом ворот в ремонтные боксы предусматривает остекление по периметру со вставками из фиброцементных панелей.

«На рабочую группу представлено достойное решение автотехцентра, достаточно детализированное и выразительное. Хорошо продумано и функциональное зонирование: клиентская зона и выставочно-торговый зал отделены от станции технического обслуживания, ремонтный блок отодвинут в глубину участка, все удобно спланировано для посетителей и персонала», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Проектировщиком является ООО «Аванте Инженерия».