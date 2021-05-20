РИАМО - 20 мая. Специалистам предстоит провести реконструкцию газовых сетей, расположенных в четырех районах столицы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
В столичном районе Измайлово реконструкция газовых сетей пройдет по улицам 1-я Прядильная, 2-я Прядильная. Общая протяженность реконструируемых газопроводов составляет 800 м.
Также модернизируют газовые сети в районе Северное Бутово. Общая протяженность газопровода составляет 1,4 тыс. м.
Еще проектом предусматривается реконструкция в районах Савеловский и Аэропорт. Протяженность трассы реконструируемого газопровода составляет около 2,3 тыс. м.
До 25 мая в столице проходят общественные обсуждения по данному проекту. Задать вопросы консультантам и внести пожелания можно на сайте проекта «Активный гражданин».
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