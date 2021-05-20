РИАМО - 20 мая. Рабочие приступили к ремонту четырех подземных переходов в Москве, всего в 2021 году планируют отремонтировать 14 переходов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Ремонт начался на переходах, расположенных на Балаклавском проспекте и 5-ом Донском проезде в ЮАО, на 106-м км МКАД и в Зеленограде.
Рабочие уже закончили ремонт на переходе, расположенном на Пролетарском проспекте. Продолжается ремонт на объектах на Каширском проезде и проспектах Андропова и Ленинском.
В рамках ремонтных работ планируют заменить керамическое покрытие стен лестничных сходов и пешеходного тоннеля на гранитную облицовку.
Также отремонтируют электрообрудование, системы водоотведения и вентиляции. Еще обновят гранитные плиты площадок между лестницами и ступеней.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии