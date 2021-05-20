РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Ключи от квартир начали выдавать новоселам пятой очереди ЖК «Люберцы» от группы «Самолет», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Пятая очередь жилого комплекса была введена в эксплуатацию министерством жилищной политики региона в начале текущего года. Это восемь 17-ти этажных жилых домов на 1986 квартир с чистовой отделкой.

В непосредственной близости от новой очереди жилого комплекса уже открыты школа на 1 100 мест и детский сад на 250 мест. На первых этажах жилых домов предусмотрены помещения для различных объектов инфраструктуры: магазинов, кафе, салонов красоты и прочих сервисов. На благоустроенной и озелененной придомовой территории оборудованы детские, спортивные и игровые площадки.

ЖК «Люберцы» находится в 7,5 км от МКАД, в 20 минутах ходьбы от станции метро «Некрасовка». В шаговой доступности от комплекса – озеро Черное, Люберецкие карьеры и Салтыковский парк.

Проект обеспечивается собственной инфраструктурой – предусмотрено строительство поликлиники со станцией скорой помощи, отделения полиции, 6 детских садов и нескольких школ на 4950 мест, одна из которых – инженерно-технологический лицей с углубленным изучением технических дисциплин. На первых этажах жилых домов открываются магазины, кафе, салоны красоты, аптеки и другие сервисы.