РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Двух женщин, похитивших младенца в Подольске, приговорили к 3 и 5 годам колонии общего режима, соучастник преступления получил 2 года условно, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Следствием и судом было установлено, что 25 декабря 2020 года две женщины ввели в заблуждение жительницу Подольска, сказав о необходимости оказания срочной медицинской помощи ее месячному сыну, похитили его из квартиры и отвезли в Пензенскую область на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их преступных намерениях.

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить причастность к совершенному преступлению троих жителей Пензенской области. Они были доставлены в следственный отдел Подольска.

Собранные следственным отделом по городу Подольску доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора трем жителям Пензенской области. Они признаны виновными в похищении младенца.

Приговором Подольского городского суда две женщины признаны виновными, им назначено наказание в виде 3 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, мужчине назначено наказание в виде 2 лет условно.

Приговор в законную силу не вступил.