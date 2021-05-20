РИАМО - 20 мая. В столице температурный режим вернется к норме мая, также до конца текущей недели сохранится неустойчивая погода, сообщается на сайте «Метеовести».

В столице в четверг прогнозируется не выше плюс 21 градуса, ожидается гроза. 21 мая в городе будет только плюс 18 градусов.

Неустойчивая погода с данным температурным режимом прогнозируется в мегаполисе до начала будущей недели.

По данным Гидрометцентра РФ, также в столице 21 и 22 мая ожидаются кратковременные дожди. Еще прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 м/с.

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