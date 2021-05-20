РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. Известные актеры Егор Бероев и Ксения Алферова примут участие в благотворительной экологической акции «Удивительный лес» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Красногорцев приглашают на экоакцию 23 мая. В рамках традиционного праздника благотворительного фонда «Я есть!» состоится большая интересная программа.

В этом году праздник пройдет в седьмой раз. Вместе с соучредителями фонда Егором Бероевым и Ксенией Алферовой и профессиональными лесниками будут посажены тысячи сеянцев сосны. Для детей подготовлены творческие мастер-классы и выступления артистов на сцене.

Авторы идет приглашают всех, кто хочет познакомиться ближе с удивительными особенными детьми и взрослыми, посадить деревья и отлично провести время.

Организаторы мероприятия: благотворительный фонд «Я есть!», комитет лесного хозяйства Московской области, администрация городского округа Красногорск.

Место проведения: Красногорск, Истринское лесничество, Рождественское участковое лесничество в кварталах 51-Д, в выделах 6, 16, 26, 44, ориентир – поворот на Moscow country club недалеко от СНТ «Лесная поляна».

Сбор гостей с 10:00, начало программы - в 11:00. Трансфер для гостей организован с 9:45 от МЦД Нахабино.