РИАМО - 20 мая. Столичная прокуратура организовала проверку после того, как девочка упала с качелей и получила травмы на детской площадке, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 19 мая на детской площадке в районе Лианозово. Девочка качалась на качелях, когда цепь, на которой они были закреплены, оборвалась. Упавший ребенок получил травмы, ему понадобилась медпомощь.

Проверку проведет Бутырская межрайонная прокуратура. Она установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку полноте действий ответственных должностных лиц по содержанию и ремонту детской площадки.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по итогам проверки.