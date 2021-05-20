РИАМО - 20 мая. В четверг в столице началась работа первого Московского между­народного онколо­гического форума, его открыли министр здравоохранения России Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Два дня эксперты, практикующие врачи, представители власти и медорганизаций будут обсуждать и работать над решением проблем в области онкологии. Кроме того, в рамках форума медики познакомятся с передовым опытом организации онколо­гической помощи в Москве.

Участники мероприятия смогут посетить выставку, на которой представлены все направления онкопомощи – от профилактики и ранней диагностики до современных методов лечения.

За два дня на форуме пройдет больше 90 дискуссий и экспертных сессий по 17 направлениям онкологии, а также открытые лекции.

Заявлено, что на форуме можно будет услышать выступления свыше 300 международных экспертов, специа­листов ведущих клиник мира, представителей ВОЗ и органов власти из России и зарубежных стран.

Среди спикеров - главный внештатный специалист онколог министерства здраво­охранения России Андрей Каприн, главный внештатный специалист онколог столицы Игорь Хатьков, президент Международной ассоциации рака желудка (IGCA), директор хирургической клиники Университета Вероны Джованни де Манзони и другие. Некоторые лекции пройдут в онлайн-формате.

На форуме представлены стенды шести многопрофильных онкологических центров и экспозиции двух федеральных клиник.

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