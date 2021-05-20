РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. В городском округе Люберцы в текущем году в рамках летнего благоустройства высадят порядка 236 тыс. цветов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Он подчеркнул, что цветочные композиции планируется создать по 45 адресам, по пяти адресам проведут работы по вертикальному озеленению. Дополнительно установят шесть цветочных конструкций «Дерево». Всего площадь посадки составит более 3 930 кв м.
«Весна радует нас теплой и солнечной погодой. И все-таки очень прошу жителей Люберец: соблюдайте все меры эпидемиологической безопасности», - добавил Ружицкий.
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