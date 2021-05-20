РИАМО - 20 мая. В московском аэропорту Домодедово россиянин попытался незаконно провезти через таможенную границу наручные швейцарские часы Rolex стоимостью около 6,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

Часы обнаружили таможенники во время контроля багажа мужчины, который прилетел из ОАЭ. Часы изготовлены из золота и имеют вставки из бриллиантов. Стоимость аксессуара, который россиянин пытался провезти без декларирования, составила 6,48 млн рублей.

В действиях мужчины усматривается уголовная ответственность по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, а именно – контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов.

Таможенное законодательство ЕАЭС предполагает обязательное письменное декларирование товаров для личного пользования, чей вес составляет более 50 кг, а суммарная стоимость – свыше 10 тыс. евро.