РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Колледж имени Никулина победил в общем зачете фестиваля «Студенческая весна - 2021» в Подольске, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Во Дворце молодежи Подольска 19 мая состоялась торжественная церемония награждения победителей городского фестиваля «Студенческая весна - 2021» и фестиваля детских и молодежных общественных объединений округа.

Более 1 тыс. участников, 17 номинаций и три направления включил в себя фестиваль «Студенческая весна - 2021». Более 150 человек получили свои награды. Победителем в общем зачете фестиваля стал ГБПОУ МО «Подольский колледж имени Никулина», образовательная площадка №1.