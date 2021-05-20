РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 мая. На Дзержинском шоссе в Котельниках в четверг автомобиль опрокинулся после наезда на ограждение, сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе МУ МВД России «Люберецкое».

Около 7:30 на Дзержинском шоссе в районе дома №3 водитель Citroen не справился с управлением и наехал на тросовое ограждение. В результате автомобиль опрокинулся. Пострадавших нет.

Проводится административное расследование, в результате которого будут установлены причины произошедшего.