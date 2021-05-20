РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. Житель подмосковного Красногорска ограбил свою знакомую, его задержали, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску обратилась 22-летняя местная жительница с заявлением о том, что знакомый в ходе конфликта в квартире на улице Видной нанес ей телесные повреждения и похитил мобильный телефон. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 29-летнего местного жителя.

Следователь следственного управления УМВД возбудил в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.