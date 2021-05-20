РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 мая. На автодороге М-2 «Крым» - Павловском в Домодедове произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого один из водителей погиб, сообщили «РИАМО в Домодедово» в ГУ МВД России по Московской области.

«Лобовое столкновение автомобиля Fiat Ducato и грузового полуприцепа Volvo. В результате ДТП водитель Fiat Ducato погиб», - сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло на 0 км М-2 «Крым» - Павловское в 6 утра. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.