РИАМО - 20 мая. Замначальника ГУ МВД России по Москве - начальник Главного следственного управления, генерал-майор юстиции Наталья Агафьева написала рапорт об увольнении, она выходит на пенсию, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Она работает в органах внутренних дел с 1978 года, с 1985 года является руководителем. Свой нынешний пост Агафьева заняла в 11 сентября 2014 года. Указ о ее назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

Агафьева имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знак МВД России «Почетный сотрудник МВД», медали МВД России «За доблесть в службе», «За безупречную службу в МВД», «За отличие в службе» III степени, II степени, I степени.

Она создала эффективную систему методик расследования отдельных видов преступлений, которые характерны именно для Московского региона. Ее методы позволяют выполнить одну из основных задач уголовного судопроизводства – возмещение причиненного ущерба потерпевшим.