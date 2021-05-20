РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мая. Холодную воду отключили в четверг в ряде домов в микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 9:00 до окончания работ на основании письма управления ЖКХ администрации Балашихи для отключения от инженерных коммуникаций подлежащего сносу жилого дома №55, расположенного в микрорайоне Ольгино на улице Жилгородок, требуется временное прекращение подачи холодного водоснабжения в ряде домов микрорайона.

Под отключение попали дома и учреждения, расположенные на улице Жилгородок №№6, 9А, 7А, 5А, 2, 2/1, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 44А, 34, 32, 30, 4/1, 2, 4, 7, 31, 29, 25, 27; коррекционная школа, детский сад «Теремок».

Кроме того, в четверг подачу холодной воды временно прекратили в домах №№3, 4, 5, 7, 7/1 на улице Главной, в доме №3 по улице Ляхова; в домах №№9/1, 11/1, 20, 22, 22А, 22Б, 24, 26, 26В и колледже «Энергия» на улице Граничной.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.