РИАМО - 20 мая. Арбитражный суд признал законным решение подмосковного управления ФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Гринландия» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС поступило обращение от МБУ «Парк отдыха города Видное». Учреждение сообщило, что ООО «Гринландия» в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта на разработку проекта освоения лесов для рекреационной деятельности для нужд парка.

По результатам рассмотрения обращения УФАС признало действия фирмы не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Гринландия» - подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Однако компания не согласилась с этим решением и обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Гринландия» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.