РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. В городском округе Мытищи у входа в гипермаркет «Ашан» установили контейнер по сбору ненужных вещей, сообщается в Instagram-аккаунте магазина.

Контейнер установлен при поддержке благотворительного фонда «Поколение «Ашан» совместно с социальным бизнес-проектом «Добрые вещи». Контейнер расположен при входе в «Ашан» со стороны остановок: «Медведково», «Лось», «Станция Перловская».

Социальный проект «Добрые вещи» был основан в феврале 2016 года. В рамках проекта нуждающимся бесплатно выдают вещи через магазины партнеров.