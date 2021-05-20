РИАМО - 20 мая. Российское правительство может ограничить в стране оборот пластиковой посуды и контейнеров для пищевых продуктов, пишет в четверг газета «Известия».

Во втором квартале этого года Минпромторг, Минприроды и другие министерства РФ планируют направить в правительство на одобрение перечень продукции, которую постепенно необходимо вывести из оборота в России.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко отмечала, что по итогам прошлого года до 50% мусора в стране приходится на упаковку, в первую очередь – это пластик. По данным Российского экологического оператора, каждый год в РФ образуется порядка 60 млн тонн твердых коммунальных отходов.

Ассоциация «Промышленность за экологию» (РусПЭК) предложила включить в перечень продукции, которую нужно вывести из оборота, изделия из вспененного полистирола. Данный материал сложно переработать, также он загрязняет окружающую среду.

В документе РусПЭК отмечается, что выводить продукцию нужно постепенно. Также следует предусмотреть реалистичные сроки данной работы. Обычно на это требуется пять лет.

Еще один трудно перерабатываемый материал – это термоусадочные этикетки из поливинилхлорида (ПВХ). Их делают из пленочного материала, который сжимается под воздействием тепла и повторяет форму бутылки, на которую их обычно надевают. РусПЭК предлагает делать этикеток из легко перерабатываемого материала.

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отметил, что есть еще много сложных для переработки отходов, в том числе потому, что их трудно отобрать среди других видов мусора.

Он уточнил, что речь идет об одноразовых пластиковых трубочках, приборах, фольгированных крышечках от йогуртов. Их переработка невозможна, если граждане выкинули их, не помыв, в контейнер для смешанных отходов.

В пресс-службе Минприроды отметили, что на сегодняшний день перечень товаров, которые нельзя утилизировать или перерабатывать, находится в работе. Кроме того, разрабатываются критерии, по которым можно будет оценить пригодность разных материалов к утилизации, и продумываются разные ставки экосбора в зависимости от данных критериев.

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