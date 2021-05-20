РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. В рамках Международного дня семьи в национальном конном парке «Русь» Ленинского городского округа прошел семейный кулинарный фестиваль-конкурс пирогов, в котором приняли участие 12 многодетных семей из городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте соцзащиты горокруга.

​На конкурс представила свою работу Анна Хренова в номинации «Сердечное угощение», а ее младшая дочь Варвара приняла участие в конкурсе со своим кулинарным творением в номинации «Юный пекарь». Также в конкурсе участвовали многодетные мамы Наталья Громова и Екатерина Морозова, представив работы в номинациях «Семейные традиции» и «Караваево царство».

По итогам конкурса Хренова заняла второе место в номинации «Семейные традиции» и получила приз от министерства социального развития Московской области - пароварку. ​Громова за свое вкусное творчество получила приз зрительских симпатий - набор посуды.

На фестивале работали бесплатные аттракционы и контактный зоопарк. Гостей всех возрастов ждала развлекательная интерактивная программа и флешмобы. Также всем участникам фестиваля были вручены сувениры.