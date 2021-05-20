РИАМО - 20 мая. На юго-западе столицы произошел пожар в одноэтажном частном доме на площади 150 кв. м, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве.

Одноэтажный дом находится по адресу: улица Гагарина, дом 8. До прибытия пожарных из дома вышло четыре человека, ни одному из них помощь не понадобилась.

Пожар на площади 150 кв. м локализован в 10:40, возгорание удалось ликвидировать в 10:48.