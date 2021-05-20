РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Жителей подмосковного Подольска призвали соблюдать требования безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщается на сайте администрации округа.

Анализ происшествий, произошедших на объектах железнодорожной инфраструктуры, показывает, что, несмотря на принимаемые меры, жители по-прежнему пренебрегают мерами безопасности. А это подчас приводит к происшествиям со смертельным исходом.

Основной причиной травматизма среди взрослых и детей является пренебрежение правилами поведения во время нахождения на железнодорожных путях и при переходе железнодорожных путей в неустановленных местах.

Кроме того, трагедии случаются и на оборудованных звуковой и световой сигнализацией пешеходных переходах в непосредственной близости приближающегося поезда. При этом нередки случаи, когда граждане следуют по железнодорожным путям и переходам в наушниках и в капюшоне, что также не позволяет своевременно расслышать или увидеть надвигающуюся опасность.