РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Регоператор МСК-НТ усилил оснащенность парка спецтехники в Чеховском кластере, в том числе и в Подольске, и приобрел пять машин для сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов, сообщила пресс-служба предприятия.

В сезон пиковых нагрузок весенне-летнего периода региональный оператор по обращению с отходами ООО «МСК-НТ» продолжает наращивать парк спецтехники для работы в обслуживаемом регионе. В мае компания получила пять машин для сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов. К вывозу ТКО приступили три компактных мусоровоза на шасси Fuso и «МАЗ» и два мультилифта с прицепами.

Компактные и маневренные двухосные мусоровозы на шасси Fuso предназначены для эксплуатации в условиях плотной городской застройки и высокой запаркованности. Машины с боковой загрузкой на шасси «МАЗ» оснащены 2-метровым манипулятором и предназначены для работы с контейнерами разных типов объемом 0,75 кубометра.

Полученная в мае техника - это только часть крупной закупки регоператора. Еще восемь новых машин приступили к работе в Чеховском кластере в апреле. Тогда ООО «МСК-НТ» приобрела два новых бункеровоза для сбора и вывоза крупногабаритных отходов на шасси «МАЗ», два новых мусоровоза на шасси «МАЗ» и четыре мультилифта с прицепами.

В июне ожидается поставка еще двух мусоровозов на шасси ISUZU и одного ломовоза на шасси «МАЗ».

Приобретенная спецтехника позволит оптимизировать логистику вывоза твердых коммунальных отходов и обеспечить качественную работу регоператора на обслуживаемой территории в период пиковых нагрузок весенне-летнего периода.