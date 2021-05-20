РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мая. Для учащихся 1 класса лицея №34 городского округа Мытищи провели экоурок, на котором ребят научили изготавливать бумагу из макулатуры, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах рождается все больше экологических проектов и инициатив. В 2020 году жительница Мытищ, автор детских рассказов Татьяна Шарова написала и издала две детские книги с экологическими сказками. Она стала проводить экомероприятия и мастер-классы для детей. Шарову приглашали не только в мытищинские детские учреждения, но и в различные муниципалитеты Подмосковья.

При поддержке контрольного управления в лицее №34, который имеет экологический уклон, Шарова провела экоурок с занимательным мастер-классом – экспериментом по созданию бумаги из макулатуры. Также автор провела презентацию своих экосказок и конкурсов с демонстрацией поделок из вторсырья и обсудила с ребятами экологические проблемы, их последствия для человека и природы.

Урок проходил в 1В классе, учеников которого еще первого сентября прошлого года с торжественной линейки провожали в школу сказочные герои «Хранимиры». В течение года ребята активно участвовали в экологической жизни не только лицея, но и округа – сажали деревья в рамках акции «Наш лес», подкармливали птиц в рамках акции «Покорми птиц зимой», проводили экоэксперименты, собирали «Добрые крышечки» и разделяли мусор для вторичной переработки.

Мероприятие стало приятным и полезным дополнением к экознаниям детей в завершающемся учебном году. Автор книг пожелала ребятам хорошего окончания первого учебного года и подарила на память книги в класс.