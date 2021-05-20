РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Подрядная организация начала капитальный ремонт балконов в пяти домах на улицах Дмитрия Холодова и Заводской в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск подрядная организация фонда капитального ремонта вышла на работы по капитальному ремонту балконов по пяти адресам. В том числе на улицах Дмитрия Холодова, дома №№ 10/6, 12, 14/7; Заводской, дома №№11/2, 15/1.

В рамках проводимых работ полностью разбирают балконы и несущие конструкции, изготавливают новые металлоконструкции, заливают плиты, монтируют ограждение и проводят остекление, укладывают напольную плитку.

Также в настоящее время в доме №10/6 на улице Дмитрия Холодова проводят работы по замене старых оконных блоков на пластиковые, в текущем году начнутся работы по ремонту фасада дома.