РИАМО - 20 мая. Завершено строительство детского сада в столичном районе Люблино, дошкольное учреждение рассчитано на 140 детей, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Здание расположено на Цимлянской улице, вл. 3, оно находится в составе жилого комплекса «Влюблино».

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию», – сообщил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

Здание двухэтажное, в нем будут игровые для детей, отдельные спальни, обеденные комнаты.

Также в дошкольном учреждении располагаются музыкальный и физкультурный залы с кладовыми для хранения инвентаря, помещение для кружков, кабинеты логопеда и психолога.

Для удобства в дошкольном учреждении расположен лифт. Вокруг здания для каждой из шести групп оборудованы игровые площадки с верандами, а еще спортплощадка.