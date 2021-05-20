РИАМО - 20 мая. В этом году планируется реализовать 18 проектов по освещению сельских территорий в Московской области, часть работ уже проведены, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Работы проведут в рамках программы «Благоустройство сельских территорий».

«На указанные мероприятия выделено 14,5 млн рублей, в том числе средства из федерального бюджета – 7,6 млн рублей и областного бюджета – 2,5 млн рублей. Проекты по освещению территории, а их будет 18, реализуются в Кашире, Клину, Можайском, Рузском, Сергиево-Посадском городских округах и Серпухове», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что на сегодняшний день полностью закончены работы по устройству систем наружного освещения в деревне Дашковка городского округа Серпухов. Там установлено 18 светильников, протяжность трассы – 610 м. Обеспечено уличным освещением 18 жилых домов.

По его словам, также завершаются работы в городских округах Клин и Сергиево-Посадский.

Министр добавил, что благоустройство сельских территорий повысит социальную, культурную и экологическую значимость мест проживания и отдыха жителей Московской области.

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