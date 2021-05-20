РИАМО - 20 мая. Уголовное дело возбудили в Химках в отношении индивидуального предпринимателя по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Предварительно установлено, что бизнесмен, занимающийся розничной торговлей текстильными изделиями, умышленно включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС за период с января по декабрь 2019 года. Так предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 5 млн рублей.

Следственный отдел по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательственной базы по делу. Решается вопрос о принятии мер для последующего возмещения ущерба.