РИАМО - 20 мая. В Московском зоопарке в летний вольер перебралась тапир Сью, переезд животного занял не больше 15 минут, сообщает пресс-служба зоосада.

После того, как тапир оказалась в летнем вольере, она все осмотрела и обнюхала. После Сью стала подъедать одуванчики и воспользовалась бассейном.

Холодное время года Сью проводит по соседству с жирафом Самсоном в павильоне «Дом жирафа». Летний вольер тапира располагается рядом, однако для этого Сью необходимо пройти через владения Самсона и переход, который закрывается от посетителей на время.

На текущий момент Сью 32 года. В природе тапиры редко живут дольше 16-18 лет.

Для того, чтобы уметь договариваться с тапиром, сотрудники проводят регулярные тренинги. Так, Сью может следовать за кипером и разрешает осмотр коленей, обработку копыт и проведение иных нужных ветеринарных процедур.